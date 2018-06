Tragedia ad Angri: uomo trovato morto davanti al proprio garage

Tragedia ad Angri: un uomo è stato trovato morto nel suo garage. E' accaduto in via Nazionale. La saracinesca era alzata e l'uomo, che era in procinto di uscire dal garage con la propria auto, non ha fatto in tempo a mettere in moto. Avrebbe accusato un malore ma si indaga sulle cause del decesso e l'esame autoptico farà luce su quanto è accaduto. La scoperta è stata fatta da un commerciante. Sono intervenuti i sanitari del 118 ma non c'è stato nulla da fare.