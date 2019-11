Choc ad Angri, uomo passeggia nudo per strada

Sconcerto, oggi, ad Angri, dove un uomo è stato avvistato mentre passeggiava completamente nudo in via Giudici. Sembra che si trovasse in uno stato confusionale.

Il caso

Qualcuno temeva che volesse avvicinarsi ai bambini che, proprio in quel momento, stavano uscendo da una scuola della zona. Ma, alla fine, ci si è resi conto che non aveva cattive intenzioni. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che, dopo averlo bloccato, lo hanno condotto in ospedale per accertamenti.