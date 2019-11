Taglia la legna e si trancia la mano con l'accetta: soccorso un uomo ad Angri

Paura, oggi, ad Angri, dove un uomo, mentre si trovava nel giardino della sua abitazione, è rimasto gravemente ferito ad una mano mentre stava tagliando la legna con l’accetta.

Il soccorso

Immediato il trasporto all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore dov’è stato subito preso in curo dai medici che lo hanno subito stabilizzato. Poi, vista la criticità della lesione riportata alla mano sinistra, è stato trasferito in un ospedale di Napoli dove sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni di salute non sono gravi.