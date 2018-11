Angri, imbrattate le auto della Polizia Municipale: l'ira del sindaco

"Ancora un attacco alle istituzioni. Dalle offese via social ai graffiti offensivi sulle auto della polizia locale": è l'allarme lanciato dal sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, dopo il nuovo atto vandalico in città. Ignoti, infatti, hanno imbrattato le auto di servizio della Polizia Municipale.

Abbiamo bisogno di un ripristino dei concetti basilari che regolano uno stato di diritto. Un esempio che deve partire da noi amministratori per allargarsi alle famiglie, alle scuole e alle parrocchie. Tutti dovremo lavorare in questa direzione, per aiutare a trasformare questa ondata diseducativa, in una opportunità di crescita civile che elimini dalla nostra comunità episodi che invitano ad una profonda riflessione.