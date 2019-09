Vandali nel parco ad Angri, panchina staccata da terra e capovolta

Vandali in azione a Piazza Don Enrico Smaldone, ad Angri. Una delle panchine presenti nella piccola piazza è stata divelta da terra, poi capovolta. L'episodio sarebbe avvenuto di notte. A scoprirlo sono stati alcuni passanti, con tanto di foto diffusa attraverso i social. In molti, oltre a criticare duramente gli autori del gesto, hanno chiesto l'attivazione di telecamere di video sorveglianza per risalire agli autori materiali dell'atto di vandalismo. L'episodio di danneggiamento urbano è stato segnalato anche al Comune.