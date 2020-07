Abusi edilizi in un capannone ad Angri: denunciato il titolare

Blitz in un capannone industriale situato in località Taurana di Angri, dove i vigili urbani hanno riscontrato alcune irregolarità in materia di abusivismo edilizio.

I controlli

Nel corso del sopralluogo, infatti, sarebbero stati accertati lavori di ampliamento con la realizzazione di tettoie e bagni lungo il lato nord, mentre il sottotetto sarebbe stato convertito senza permesso in abitazione. Al termine dei controlli, gli uffici comunali hanno ordinato la sospensione dei lavori edili in corso e denunciato il titolare all’Autorità Giudiziaria.