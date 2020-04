Biglietto fortunato ad Angri, la vincita in un tabacchi è di 300mila euro

Un biglietto vincente è stato giocato ad Angri, in una tabaccheria ubicata in via Papa Giovanni XXIII. Con un biglietto da 5 euro - come riporta Il Mattino - è stato aggiudicato un montepremi da 300mila euro. Il numero vincente del gratta e vinci acquistato è stato il 20. E' subito ora partita la corsa per identificare il fortunato o la fortunata.

