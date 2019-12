Atena Lucana: gli animalisti "salutano" gli animali destinati al macello

In campo, gli attivisti di Salerno Animal Save che si sono recati presso il mattatoio di Atena Lucana stamattina, in via Lamazzone, 84030, per mostrare la loro vicinanza agli animali durante il loro ultimo viaggio verso il macello.

La nota

"In prossimità delle feste di Natale, abbiamo voluto mostrare gli occhi di coloro che pagano il prezzo della loro vita perché gli umani possano banchettare durante le feste. - si legge sulla nota degli animalisti - Abbiamo incontrato maiali, vitelli, mucche, agnelli, capre e pecore. Siamo qui per testimoniare in maniera pacifica l'arrivo degli animali verso il macello, vogliamo mostrare gli occhi e i volti di esseri senzienti che lotteranno per la propria vita prima di essere uccisi. Inoltre non possiamo più ignorare l'attuale disastro climatico causato dalla zootecnia. Il cambiamento parte dalle nostre abitudini e, come Animal Save Movement, chiediamo alle istituzioni il cambiamento del sistema alimentare per garantire un futuro più compassionevole verso gli animali e il nostro pianeta".