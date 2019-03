Benessere degli animali e prevenzione del randagismo: approvato il Testo Regionale in Campania

E' stata approvata la legge per il benessere degli animali domestici, in Campania: al via, anagrafe e registro tumori e la riqualificazione dei canili. Inoltre, la Regione ha attivato un numero verde regionale a cui segnalare la presenza di amici di zampa feriti e la figura del garante dei diritti degli animali.

L'approvazione

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, ha approvato all’unanimità, con 37 voti favorevoli, il Testo Unificato “Disposizioni volte a promuovere e tutelare il rispetto e il benessere degli animali d’affezione e prevenire il randagismo”. Una notizia attesa da molti animalisti e non solo.