Animali selvatici nel Salernitano: cabina di regia in Prefettura

Una cabina di regia è stata attivata, in Prefettura a Salerno, per coordinare interventi mirati alla cattura degli animali selvatici. Nel territorio salernitano, infatti, si registra frequentemente la presenza di animali selvatici o anche domestici allo stato brado che preoccupa non solo per i danni causati alle aziende agricole e alla vegetazione in generale, ma anche per “problemi di incolumità pubblica” e per “rischi sotto il profilo sanitario”.

Il vertice

Di qui la nascita del coordinamento tra gli uffici di Palazzo di Governo e le amministrazioni interessate che, domani (venerdì 21 giugno) alle 12, sono state invitate a partecipare ad un summit per predisporre i piani di intervento nei territori.