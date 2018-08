Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Anna Senatore tra le figuranti del film di Luca Miniero a Salerno La scrittrice tra i protagonisti di una scena girata alla fermata dell’autobus La scrittrice e poetessa salernitana Anna Senatore è tra le figuranti del film “The King”, il nuovo lavoro del regista Luca Miniero. Le riprese stanno interessando diversi luoghi simbolo della città di Salerno, tra cui il centro storico e Largo Campo.

La scrittrice Anna Senatore ha partecipato come figurante a una scena nella quale viene ripresa alla fermata dell’autobus. «È stata un’esperienza unica e al tempo stesso divertente, anche per le caratteristiche della scena stessa - ha raccontato Anna Senatore -. Per me è stato un orgoglio partecipare alle riprese di un film girato nella mia Salerno. Quest’esperienza ha per me un significato particolare anche per il profondo senso di appartenenza che nutro nei confronti della mia città».