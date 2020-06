Pisciotta: mamme e figlioletti rischiano di annegare, salvati da 2 militari liberi dal servizio

Dramma sfiorato, ieri, a Pisciotta. Due militari della Capitaneria di Porto, liberi dal servizio, hanno aiutato due mamme e i loro bambini che rischiavano di annegare in mare. Come riporta Repubblica, in località “Gozzipuodi”, i bambini, uno di 7 ed una piccola di 4 anni stavano facendo il bagno quando sono stati travolti dalle onde. Le due mamme si sono istintivamente gettate in mare, ma sono state anche loro risucchiate dalla corrente.

Il salvataggio

Due militari in quel momento liberi dal servizio che si sono subito tuffati in acqua: 1° maresciallo Antonio Veneroso e il secondo capo Bruno Fedullo (rispettivamente comandante della motovedetta Cp 862 sul Lago di Garda e vice comandante dell’ufficio locale marittimo di Cecina) hanno riportato sulla battiglia i malcapitati, tra gli applausi dei presenti.