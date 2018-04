Festa della Polizia, cerimonia al Duomo di Salerno: ecco gli agenti premiati

Questa mattina, nel Porticato del Duomo di Salerno, alla presenza delle Autorità Civili, militari e religiose, si è tenuta la cerimonia del 166° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

La manifestazione

La Festa della Polizia, che anche quest’anno è caratterizzata dallo slogan “Esserci Sempre”, è iniziata con la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Dopo la rassegna del reparto di formazione, il Vicario della Questore della Provincia di Salerno, Pio Amoriello, insieme al Vice Prefetto Vicario Reggente, Giuseppe Forlenza, hanno sfilato davanti ai reparti. Subito dopo, Amoriello ha preso la parola ed ha tenuto il discorso di rito. Subito dopo si è proceduto alla premiazione degli appartenenti alla Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in attività di servizio. A seguire sono stati resi gli Onori ai Caduti della Polizia di Stato e saranno eseguiti alcuni brani musicali (Canto di Libertà – Tapum – La Bandiera dei Tre Colori e Il Canto degli Italiani) da parte del Coro delle Voci Bianche del Teatro Verdi di Salerno, costituito da alunni e studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado della Provincia di Salerno. Durante la cerimonia, inoltre, il Concerto Bandistico Città di Cava de’ Tirreni ha eseguito alcuni brani musicali. L’evento è stata l’occasione per fare il punto sull’attività istituzionale della Polizia di Stato in provincia di Salerno.

I premiati

Ma ecco l’elenco dei poliziotti che si sono particolarmente distinti in attività di servizio: il sovrintendente capo Catello Passaro, il vice commissario Donato Ciardella, l’ispettore Sups Giuseppe Di Meo, l’assistente capo coordinatore Marco Norelli, l’assistente capo Giuseppe Spena, l’agente scelto Antonio Sprovieri, l’assistente capo Vincenzo Borrelli, il vice questore Adele De Martino, il vice commissario Vincenzo Siani, il sovrintendente capo Stefano Ventre, l’assistente capo coordinatore Carolina Postiglione, il vice questore Luigi Amato, il sovrintendente capo Filippo Cappelli, l’assistente capo coordinatore Raffaele Iorio, l’assistente capo coordinatore Gerardo Vicinanza, il sovrintendente Orazio Iannece, l’assistente capo coordinatore Franco Manisera, l’assistente capo coordinatore Filippo Carrozza, l’assistente capo coordinatore Salvatore Rufolo, l’assistente capo coordinatore Marco Trillò, l’ispettore Sups Rosario D’Ecclesia, il sovrintendente capo Nello Mancusi, il sovrintendente Massimo Rossi, l’assistente capo coordinatore Adolfo Casalaspro, l’assistente capo coordinatore Maurizio Del Basso, l’assistente capo Marco Moricci, l’ispettore superiore Sups Vincenzo Carpentieri, l'assistente capo coordinatore Concetto Sabia e gli assistenti capi Raffaele Rosati e Pietro Campagna.

Il dossier

Sono 36.372 le persone controllate; 10.974 quelle sottoposte ad obblighi; 113 i sequestri di droga; 19 sequestri di armi e 502 perquisizioni eseguite. Sono solo alcuni dei numeri che interessano le operazioni svolte dal 1 aprile 2017 al 31 marzo 2018 sul territorio di Salerno e della sua provincia. Gli arresti nello stesso arco temporale sono stati 378 di cui 41 per rapina, 42 per furto, 2 per scippo e 4 per truffa. Molto più elevato il numero delle persone denunciate, 1.415.