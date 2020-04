Anno 2070, quarantena terminata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tra i tanti messaggi di sensibilizzazione sul rispetto della quarantena, sta girando in rete un video ambientato nel 2070 in cui i protagonisti, quattro giovani campani invecchiati in casa a causa del non rispetto delle regole da parte di altri, si ritrovano finalmente alla fine dell'emergenza. Un messaggio intelligente in un video leggero che riesce ad arrivare facilmente anche ai più giovani quello ideato dal regista Jean-Luc Servino che, insieme ai membri dell'associazione JLS Films, continuano a portare avanti la loro campagna di sensibilizzazione contro il Covid-19. Di seguito il link del video: https://www.facebook.com/jeanlucservino/videos/244588839920620/