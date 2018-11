Apertura del 49° anno scout a Minori: "Verso il cinquantenario"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gruppo Agesci Minori 1° - Apertura 49° anno scout - Verso il cinquntenario 1969 - 2019

Sabato 10 Novembre 2018 alle ore 16.00 inizia per la quarantanovesima volta l'avventura del gruppo Scout Agesci di Minori - Be prepared - Estote parati (siate preparati) é il motto del movimento scout mondiale che accoglie milioni di persone in tutto il mondo. Il primo tentativo di far nascere gli scout a Minori é avvenuto nel 1946 ed ha avuto tra i fondatori Vincenzo Salvestri di cui il gruppo ne porta il nome.

Insieme a lui c' era Ernesto D'Amato, Andrea Lembo,Alfonso Apicella,Angelo Sammarco e Giuseppe Di Lieto. La sede era ed è sempre stata quella attuale, (sopra le cammerelle) alcuni locali sopra le cupole della basilica di Santa Trofimena. "Ci indebitammo tanto per fare le divise che furono cucite dalle suore": Sono queste le parole nel ricordo di Giuseppe Di Lieto. Il primo capogruppo fu Ernesto D'Amato mentre Vincenzo Salvestri subentrò poco dopo; erano 4 squadriglie mentre la prima escursione avvenne al Santuario di Montevergine con il camion di Andrea Carretta. Dopo alterne fortune gli scout rinascono nel 1954 ed il gruppo era formato da 5 squadriglie ed il branco dei lupetti. Questa avventura finisce la sua attività nel 1965 per poi riprendere nel 1969 con la fondazione del Reparto Reginna con caporeparto Raffaele Bottone ed aiuto capo reparto il compianto Vittorio Mansi.

Siamo tutti invitati a vivere questo momento di festa con un pensiero a chi dall' alto ci osserva e ci é vicino, i genitori e tutti i parenti ed amici degli scout. Dopo l' apertura ci ritroveremo in chiesa alle ore 18.00 per la Santa Messa a pregare perché il Signore ci aiuti ad essere testimoni della nostra scelta di servizio al nostro paese. Appuntamento a Sabato 10 Novembre 2018 ore 16.00