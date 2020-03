Annullamento laboratorio di biodanza del 22 marzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'emergenza sanitaria che vive il nostro Paese ci induce ad assumere una posizione cautelare rispetto al programmato evento del prossimo 22 marzo e, alla luce dell’odierno appello del Governatore della Campania, dott. Vincenzo De Luca, nonché delle ordinanze già emanate dalla Regione Campania, in materia di sanità pubblica e sindacale, informiamo di annullare il Laboratorio di Biodanza programmato per il mese di marzo, e di rinviarlo al 17 maggio p.v.. Riteniamo che sia necessario salvaguardare la salute dei partecipanti e dei cittadini e, di conseguenza, accettiamo con rassegnazione e senso di responsabilità il blocco degli eventi e delle manifestazioni disposto dalle autorità governative fino al 3 aprile. Siamo sicuri che una volta trascorsa questa ondata di emergenza, con l'innalzarsi della temperatura climatica e l'efficacia delle misure di prevenzione, torneremo presto a danzare insieme. Siamo abituati ad esprimere l’affettività e la solidarietà umana con la vicinanza fisica, con l’abbraccio e il contatto, ma nella situazione attuale il rispetto per la vita si esprime al meglio cercando di proteggere le persone con la salute più fragile, e collaborando con il sistema sanitario per il bene collettivo. Salerno, 8 marzo 2020. Associazione Corda in Accordo Onlus