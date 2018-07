Annullata la Battle Of Star al Parco del Mercatello, la tre giorni dedicata al CrossFit

"Per gravi e sopravvenute esigenze organizzative, essendo venuti meno i presupposti per poter assicurare un trattamento eccellente degli atleti partecipanti al pari delle scorse edizioni, considerate tutte le opzioni possibili, l’organizzazione ha deciso di annullare l’edizione 2018 di BOS". E' l'avviso del’Associazione Sportiva ASD Elite Fighters che comunica la cancellazione della Battle Of Star, la tre giorni dedicata al CrossFit inizialmente prevista per il 27/28 e 29 Luglio al Parco del Mercatello ed organizzata dal CrossFit Arechi.

"I biglietti – fanno sapere dall’organizzazione – verranno rimborsati al più presto in maniera automatica". Delusione tra sportivi e curiosi per l'annullamento dell'attesa iniziativa.