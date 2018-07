Annullato il concerto di Prince Royce nel salernitano: delusione e tensioni tra i fans

Delusione, ieri sera, per l’annullamento del concerto di Prince Royce, in un noto locale della costa sud di Salerno. Alle 23 gli organizzatori, dopo una lunga attesa, hanno annunciato che l’esibizione sarebbe stata annullata per le avverse condizioni meteo.

I rischi

Inoltre, il palco montato a pochi metri dal mare poteva rappresentare un pericolo per i partecipanti al concerto. Momenti di tensione tra i fans, giunti anche da altre regioni per assistere allo spettacolo. Il maltempo ha rovinato la serata.