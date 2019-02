Antica Ramiera: presentato il progetto #Cyberbrave

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è svolta ieri la conferenza di presentazione del progetto “#Cyberbrave, coraggio in circolo”. L’idea, ideata e sviluppata dall’ Oratorio Giovanni Paolo II - Anspi - Aps e patrocinata dal Comune di Giffoni Valle Piana, è stata illustrata al pubblico nella splendida struttura dell’Antica Ramiera dinanzi ad un folta cornice di pubblico. Tema principale la lotta al bullismo, argomento di grande attualità e molto diffuso tra i più giovani soprattutto con l’esplosione del fenomeno “social”. L’intera discussione è stata incentrata sull’analisi e la possibilità di interventi di sensibilizzazione e di incentivazione della comunità alla prevenzione e al contrasto del fenomeno di violenza fisica e soprattutto psicologica nel confine ormai sempre più labile tra mondo “reale” e “virtuale”. All’incontro, moderato dalla giornalista Simona Cataldo, hanno preso parte Antonio Giuliano, sindaco di Giffoni Valle Piana, e l’onorevole Franco Picarone. Il progetto è stato presentato da Don Alessandro Bottiglieri, direttore di “Cyber Brave”, e dalla psicologa Patrizia Morretta. Tanti i complimenti e le considerazioni favorevoli espresse da Alessandro Turchi, Presidente Nazionale di soli dirigenti, dell’avvocato Giuseppe Dessì, Presidente ANSPI, e del dottor Erminio Rinaldi, Avvocato Generale della Corte d’Appello della Procura di Salerno. Le conclusioni sono state affidate alla dottoressa Lucia Fortini, assessore all’Istruzione, Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania.

“Giffoni Valle Piana si é contraddistinta ormai da 48 anni come miglior esperienza interculturale possibile, abbattendo ogni muro fatto di indifferenza e disuguaglianza – il commento del sindaco Antonio Giuliano -. Questo però non significa abbassare l’attenzione su un fenomeno come il Cyberbullismo, tema spinoso e da combattere con attenzione e perseveranza. #Cyberbrave è un progetto in cui abbiamo sempre creduto, supportandolo con ogni mezzo e vedendone oggi orgogliosamente i risultati”.