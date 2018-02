Antiparassitari vicino alla scuola dei bimbi: la denuncia dei genitori a Battipaglia

Tensioni e preoccupazioni, tra i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia comunale di Battipaglia, "Paolo Borsellino". Ai confini del plesso che ospita ottanta piccoli del rione Belvedere, infatti, da sempre ci sono le serre: il tanfo degli antiparassitari utilizzati nelle vicinissime aziende agricole ha generato il malcontento delle famiglie dei piccoli che frequentano la struttura.

La denuncia

Come riporta La Città, le mamme degli alunni della scuola dell’infanzia che fa capo all'istituto comprensivo “Alfonso Gatto", hanno denunciato il tremendo odore che si avvertiva venerdì. Fino a qualche anno fa, i coltivatori trattavano le colture quando i bimbi non erano in aula, ma ad oggi la situazione è cambiata: accorato, dunque, l'appello al Comune affinchè risolva la problematica prendendo i dovuti interventi per "tutelare la salute dei bambini".