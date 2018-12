Antonacci e Pausini in tour: "Vorremmo esibirci allo stadio di Salerno"

Dopo il singolo "Il coraggio di andare", Laura Pausini e Biagio Antonacci sono pronti a scendere insieme in campo, negli stadi, nell’estate 2019 (si parte il 26 giugno da Bari). “Vorremmo portare esplosione ma anche emozioni e lacrime con le canzoni del cuore" spiegano i due cantanti nel corso di una conferenza stampa a Milano.

Il "caso" Salerno

Ma, proprio rispondendo alle domande dei giornalisti, la Pausini fa notare come fra le dieci tappe dei loro concerti non ce ne sarà neanche una in Campania: "Torno in Sardegna dopo 10 anni, partiamo dalla Puglia e ci manca la Campania, aiutateci ad avere lo stadio di Napoli o Salerno, vogliamo cantare anche li". Manca ancora la scaletta: "La faremo dall'1 gennaio al 6, ci siamo mandati delle liste, possiamo pensare a un medley, anche a brani sconosciuti di entrambi, il palco sarà molto grande, ci alterneremo e canteremo anche canzoni insieme. La nostra non è una operazione commerciale, però una cosa lasciatecela dire, siamo la prima coppia, uomo-donna, a cantare negli stadi in Italia". La prima collaborazione tra le due star della musica italiana risale al 2000, quando Antonacci scrive per Pausini il brano “Tra te e il mare”, contenuto nell’omonimo album della cantante.

Le tappe

Ecco tutte le date del tour: il 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari, il 29 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 4 luglio allo Stadio di San Siro a Milano, l'8 luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il 12 luglio allo Stadio Dall'Ara di Bologna, il 17 luglio allo Stadio Olimpico di Torino, il 20 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, il 23 luglio allo Stadio Adriatico di Pescara, il 27 luglio allo Stadio San Filippo di Messina e il 1 agosto alla Fiera di Cagliari.