Tensione a Buonabitacolo, Antonio Alexander scomparso da venerdì

Ore di apprensione, a Buonabitacolo, per la scomparsa di Antonio Alexander Pascuzzo, 18enne che ha fatto perdere le sue tracce da venerdì sera, quando, si è allontanato da casa dello zio. Il padre ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri che hanno immediatamente attivato le ricerche.

Il fatto

Antonio Alexander, figlio di una peruviana e di un buonabitacolese, si trovava da qualche mese in Italia per trascorrere del tempo con la famiglia paterna e per concludere il ciclo di studi superiori. Accertamenti in corso.