Un anno senza Antonio Boccia: l’Alma Salerno ricorda il suo copresidente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un anno senza Antonio Boccia. Per l’Alma Salerno è come se il tempo si fosse fermato al 5 febbraio di un anno fa, quando il copresidente se n’è andato a causa di una malattia. La sua presenza continua a sentirsi, forte, in tutto l’ambiente granata. «Antonio Boccia è sempre con noi – dicono i vertici dell’Alma Salerno – Nonostante sia trascorso un anno dalla sua scomparsa, per noi è come se fosse ancora qui. Sentiamo molto la sua mancanza, dal punto di vista professionale ma soprattutto umano. Domani, martedì 5 febbraio, alle 19.00, presso la parrocchia di Sant’Antonio di Padova a Poggiomarino, sarà celebrato il primo anniversario in suffragio di Antonio Boccia.