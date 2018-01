Accademia dei Georgofili: il professore Guariglia nominato "Accademico Corrispondente"

L'Accademia dei Georgofili ha un nuovo accademico corrispondente salernitano: si tratta del professore Antonio Guariglia che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento su proposta del Consiglio durante l'ultima assemblea tenutasi a Firenze.

L'Accademia

L’Accademia dei Georgofili è la più antica istituzione al mondo ad occuparsi di agricoltura, ambiente e alimenti. Promuove il progresso delle conoscenze, lo sviluppo delle attività tecnico-economiche e la crescita sociale. Conduce studi e ricerche, adottando le più moderne metodologie per mettere in campo concrete iniziative. I risultati vengono esposti e discussi pubblicamente in apposite Adunanze pubbliche, poi riportate nell’annuale volume degli Atti e su altri prodotti editoriali. Per affrontare lo studio di ogni singola problematica, l’Accademia liberamente si avvale della collaborazione dei più qualificati studiosi e tecnici, ovunque siano, anche se afferenti a diversi enti pubblici e privati. La Biblioteca, la Fototeca e l’Archivio offrono agli studiosi un patrimonio documentario tematico di ineguagliabile valore.

Il professor Guariglia

Un presitigioso riconoscimento, quindi, per il professore salernitano Antonio Guariglia che nella sua vita, dopo essersi laureato in Scienze Agrarie presso l’Università Federico II di Napoli nel 1965 con 110 e lode ed essersi formato presso la Svimez di Roma, è stato vicepresidente dell’Ente di Sviluppo in Campania, presidente della sezione salernitana di Italia Nostra, componente della Commissione Agricoltura della Camera di Commercio di Salerno, prima di diventare docente ordinario di Economia e Politica Agraria presso l’Università degli Studi di Salerno. Guariglia, inoltre, è stato a lungo consigliere al Comune di Salerno, eletto per sei consiliature, nonché presidente del Consiglio comunale dal 2002 al 2005. Nel suo curriculum anche un’esperienza da dirigente della Salernitana del calcio a cavallo tra fine anni Ottanta e inizio Novanta.

La nomina

La consegna del diploma avverrà a Firenze, dove l’Accademia fu fondata nel 1753, il prossimo 20 aprile, giorno in cui, nella storica location di Palazzo Vecchio, si terrà la cerimonia inaugurale del 265° Anno Accademico.