Ravello, lo scrittore Antonio Scurati sarà cittadino onorario

Antonio Scurati sarà cittadino onorario del comune di Ravello. Il via libera ufficiale è atteso al termine del consiglio comunale della Città della Musica convocato in sessione straordinaria per sabato 24 agosto alle 11 a Palazzo Tolla.

L'identikit

Il vincitore della 73esima edizione dello Strega, il premio letterario più importante d'Italia, col suo "M. Il figlio del secolo" (Bompiani), primo volume di una trilogia in cui viene ricostruita la vita di Benito Mussolini, è legato alla nota località turistica della Costiera Amalfitana, dove, spesso, ama trascorrere anche le vacanze estive.