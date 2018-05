Grave incidente domestico, nella notte, a Serre. Come racconta Il Mattino, una 90enne è caduta dalle scale, finendo in coma per le ferite riportate.

Le indagini

La donna è stata trasferita in ospedale ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione. A far chiarezza sull'incidente, i carabinieri: accertamenti in corso.