Agropoli, anziana cade in mare: scattano i soccorsi al Porto

Dramma sventato, presso il Porto di Agropoli, nella tarda mattinata di oggi: un'anziana, infatti, è caduta in mare, dal vecchio molo.

I soccorsi

A soccorrerla, gli uomini della capitaneria di porto che sono riusciti a recuperare la malcapitata e quindi ad affidarla ai sanitari del 118, intanto giunti in loco. L'anziana, dunque, è stata condotta presso l’ospedale di “San Luca” di Vallo della Lucania” per le cure del caso. Accertamenti in corso.