Lite a Sapri: 72enne minaccia i vicini con un fucile, fermata

Dramma sfiorato a Sapri: come riporta Ondanews, una coppia, stamattina, ha litigato, per futili motivi, con una dirimpettaia che, in preda all’ira, ha deciso di prendere uno dei fucili del marito, regolarmente detenuto, per bussare alla porta dei vicini e minacciarli con l’arma da fuoco.

L'intervento

Immediato, l’intervento dei Carabinieri che hanno subito disarmato la donna e ristabilito l’ordine. La 72enne è stata condotta dai militari presso gli uffici della Compagnia per gli accertamenti. Sequestrati, intanto, i 7 fucili che il marito della 72enne aveva in casa.