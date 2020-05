Cade dalle scale e muore: dramma a Sassano

Dramma a Sassano, in località Caiazzano: un’anziana, A.S. le sue iniziali, per cause da accertare, è caduta lungo le scale, ed è morta sul colpo. Il fatto si è consumato in via Ascolese.

Il fatto

Inutili, purtroppo, i tentativi di salvarle la vita da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto, insieme ai carabinieri. Dolore per la morte dell'83enne, benvoluta da chiunque la conoscesse.