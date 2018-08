Si reca al mercato di Pastena e scompare: l'appello della figlia

Ore di apprensione per Immacolata Maisto. L’anziana, questa mattina, si è recata al mercato rionale di Pastena e non è più tornata a casa. A chiedere aiuto, tramite i social network, è la figlia: “Mia mamma ha il diabete, potrebbe aver avuto un calo di zuccheri e non si ricorda nulla. Indossa un vestito sul verde e una borsa verde”. Se qualcuno dovesse vederla può contattare il seguente numero: 3927665998.