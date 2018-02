Anziani bloccati per la neve a Montesano: soccorsi e rifocillati

Superlavoro per la Protezione Civile della Campania e per le forze dell'ordine, a causa dell'allerta meteo. In particolare, nella frazione montuosa di Magorno, a Montesano sulla Marcellana, i carabinieri si sono attivati affinchè due anziani potessero ricevere le cure di cui necessitavano.

Il fatto

I due malcapitati, bloccati per le condizioni meteo, hanno ricevuto l’ossigeno salvavita nelle rispettive abitazioni grazie al supporto dei militari dell’Arma che hanno scortato il veicolo adibito al trasporto delle bombole.