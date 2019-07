"Ci dia 50 euro, così le consegnamo il pacco": truffatori allo sbaraglio a Battipaglia

Truffati diversi anziani a Battipaglia: almeno cinque, i casi accertati. Come racconta Il Mattino, le vittime sono state fermate per strada, in pieno centro, con la scusa di dover ricevere pacchi regalo e altra merce, per lo più profumi, ordinati dai loro familiari.

Il caso

Il costo richiesto per il ritiro della merce, di scarsa qualità, è stato di circa 50 euro: i due truffatori hanno usato un furgoncino per spostarsi nel centro di Battipaglia. Accertamenti in corso.