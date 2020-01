"Dateci oro e soldi, se no vostra figlia finisce nei guai": coppia di anziani truffata a Scafati

Truffa a Scafati: vittima, una coppia di anziani contattata telefonicamente da alcuni malviventi che gli hanno chiesto soldi e oro per "non far arrestare la figlia".

La truffa

I due anziani, spaventati, si sono recati con i loro averi nei pressi della chiesa della Madonna dei Bagni, come richiesto dai criminali ed alla fine sono stati minacciati e derubati anche delle fedi nuziali, come riporta Il Mattino. Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per risalire all'identità dei truffatori.