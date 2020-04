Da Maiori a Camerota per cercare i figli: fermato e soccorso anziano in stato confusionale

E' stato fermato in questo pomeriggio, a Marina di Camerota, un 80enne proveniente da Maiori. L'anziano ha dichiarato di andare a cercare i figli pescatori: in realtà, il malcapitato vaneggiava, in quanto affetto da demenza senile.

I soccorsi

Soccorso e trasportato all’ospedale di Sapri, sarebbe arrivato al varco del Mingardo via autostrada. I sanitari, dunque, l'hanno preso in cura per effettuare ogni accertamento.