Dramma a Torrione: anziano morto nella sua auto, i passanti lanciano l'allarme

Dramma a Salerno. Come riporta Zerottonove, un anziano del 1930 è stato trovato senza vita in una Fiat Punto, a Torrione. Ancora sconosciute le cause del decesso: a notarlo, alcuni passanti nei pressi di via Serafina Apicella, all’interno di un parcheggio.

I soccorsi

Sul posto, sono giunti i volontari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Pare l'uomo sia stato vittima di un malore fatale.