Anziano scomparso a Battipaglia, ritrovato ferito ad Olevano: era caduto da un ponte

Attimi di forte tensione, ieri, a Battipaglia dove un 80enne del posto aveva fatto perdere le sue tracce. L'anziano è stato ritrovato, ferito, a Olevano sul Tusciano: a soccorrerlo, come riporta Zerottonove, la Croce Verde e i Carabinieri.

I soccorsi

Il malcapitato era caduto da un ponte, per cause non ancora accertate, precipitando da un’altezza di 10 metri: è finito su una rete di recinzione che ne ha attutito l'impatto, ma ha subito una sospetta frattura a un femore. Accertamenti in corso.