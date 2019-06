Da Viterbo a Sala Consilina, in stato confusionale: salvato un anziano sull'A2

Salvataggio, alle prime luci di stamattina, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, all’altezza di Sala Consilina. Provvidenziale, infatti, è stato l'intervento della Polizia Stradale che ha rintracciato un anziano allontanatosi dalla sua casa di Viterbo e giunto dopo diversi chilometri nel Vallo di Diano.

Il salvataggio

Un camionista in transito sull’autostrada ha lanciato la segnalazione al Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, dopo aver notato un veicolo fermo lungo la carreggiata. Così, gli agenti hanno messo al sicuro la vettura, a bordo della quale c’era un 81enne originario di Ascoli Piceno, in stato confusionale. La figlia ne aveva denunciato l’allontanamento volontario da casa, in provincia di Viterbo. I poliziotti hanno aiutato il malcapitato che poi è stato riaffidato alle cure della figlia. Dramma sventato.