Nascondeva la droga in un terreno: arrestato 52enne salernitano ad Anzio

Undici persone arrestate e il sequestro di un ingente quantitativo di droga (cocaina, marijuana ed eroina): sono questi i risultati portati a termine dagli agenti della Polizia di Stato dei commissariati Esquilino, Casilino Nuovo, Celio, Romanina, Colombo e sul litorale laziale da quelli di Anzio e Civitavecchia.

Il salernitano finito in manette

Ad Anzio un 52enne, M.U. le sue iniziali, originario della provincia di Salerno ma residente a Nettuno, si recava giornalmente con la sua autovettura su un terreno incolto a Nettuno dove sostava alcuni minuti per poi riprendere la macchina fino al suo negozio. Alcuni giorni fa, però, gli agenti del commissariato di Anzio hanno deciso di fare un controllo nel terreno dove, nascosto tra la vegetazione all'altezza dei pali in cemento che sorreggono la recinzione, hanno rinvenuto della sostanza stupefacente. All'ultimo viaggio di M.U., i poliziotti lo hanno però fermato per un controllo: l’uomo è stato trovato in possesso di circa 25 grammi di cocaina e all'interno della macchina ulteriori dosi della stessa sostanza. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione dove hanno sequestrato altri 300 grammi di cocaina e circa 500 euro in contanti. Informato il Pubblico Ministero di turno, il 52enne salernitano, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Velletri in attesa del rito di convalida