Tari 2019, lunghe file di contribuenti: apertura straordinaria dell'Ufficio Tributi

Alla luce della forte affluenza, nei giorni scorsi, di contribuenti che chiedevano delucidazioni sul pagamento della Tari 2019, gli sportelli dell'Ufficio Tributi del Comune di Salerno (in via VI Settembre) apriranno in via straordinaria nella mattinata di lunedì 17 giugno, dalle 9 alle 12, per le sole informazioni riguardanti la riscossione del tributo sui rifiuti. La decisione è stata presa, questa mattina, dagli uffici di Palazzo di Città per andare incontro alle esigenze di centinaia di cittadini.