SS 268, accordo tra Angri e Scafati: apre lo svincolo di Bagni

Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli e i Commissari straordinari del Comune di Scafati si sono incontrati per sottoscrivere il parere favorevole all'Anas, utile all'apertura dello svincolo della Strada Statale 268 in località Bagni. Secondo le tempistiche previste dai tecnici, legate alla messa in sicurezza ed all'apposizione della segnaletica necessaria, l'uscita Bagni della 268 potrà essere inaugurata entro il mese di febbraio 2019.

La viabilità

L'apertura dell'uscita permetterà di alleggerire il carico dimezzi pesanti lungo la statale 18 e lungo le strade limitrofe che collegano i due comuni e le aree industriali. Ma il 2019 dovrebbe essere l'anno in cui la statale sarà completata, collegandola con l'autostrada A3 attraverso il nuovo svincolo autostradale di Angri Nord, la cui realizzazione è in fase avanzata. Dal prossimo 4 dicembre il cantiere del terzo tronco entrerà nella sua ultima fase, in attesa che si completi l'iter per la costruzione dei caselli dello svincolo Angri Nord che chiuderà il cerchio viario tra Napoli e l'Agro nei due versanti a sud e a nord del Vesuvio. Entro la fine del prossimo anno le infrastrutture dovrebbero essere inaugurate, insieme allo svincolo di Angri Sud, con il completamento del braccio di uscita per i veicoli provenienti da Salerno.

Il sindaco Ferraioli dichiara: