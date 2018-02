Torna a Salerno il concorso "App Challenge - sfida all'ultima app"

Tutto pronto per la quarta edizione di App Challenge - Sfida all'ultima App, il concorso per premiare il miglior progetto di sviluppo di App Enterprise. La manifestazione, che si terrà venerdì 23 febbraio a partire dalle ore 9.00 presso il Salone di Marmi di Palazzo di Città, è organizzata dal Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno, di Banca Sella e delle aziende Nexsoft, Softlab e Metoda.

La competizione

L'obiettivo della manifestazione è contribuire far emergere le competenze acquisite dagli studenti durante il proprio corso di studi, presentandole in maniera innovativa al mondo imprenditoriale. I partecipanti sono gli studenti del corso Enterprise Mobile Application Development, offerto nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale del Dipartimento di Informatica. Alla giornata, che sarà aperta dalla professoressa Rita Francese, parteciperà anche il sindaco Vincenzo Napoli, a sottolineare l’interesse del Comune verso una formazione dei nostri giovani mirata a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, il direttore del Dipartimento di Informatica, Alfredo De Santis, il presidente del Consiglio dell’Area Didattica di Informatica, Filomena Ferrucci, e la professoressa Tortora del Dipartimento di Informatica.

Le app in gara

Le app in gara sono app enterprise, progettate per operare in un ambiente di business utilizzando tecnologie multipiattaforma all’avanguardia (Ionic, Angular, Cordova). Questo significa che funzionano sia su dispositivi iOS, sia Android. Le app, sviluppate dagli studenti, saranno giudicate in base all'addeguatezza della soluzione proposta, user experience, difficoltà tecnica e capacità espositiva.

Le aziende coinvolte

Tante le aziende coinvolte nel progetto, da Accenture ad Atos, Banca Sella, Capgemini, Dedagroup Wiz, Engineering, Ericsson, Healthware International, IBM, Metoda, Nexsoft, Oracle, Softlab, Spinvector, Techmobile, Telecom Italia e Transitalia che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, apprezzando sia l’approccio didattico, sia gli strumenti di sviluppo largamente richiesti nel mondo del lavoro. All'iniziativa parteciperanno anche molti studenti delle scuole superiori con lo scopo di vedere cosa sono in grado di fare gli studenti della magistrale e, allo stesso tempo, quanto effettiva sia la richiesta di laureati ICT e quali siano le competenze rilevanti per le aziende. Dopo la premiazione si terrà una tavola rotonda con esponenti della pubblica amministrazione, dell’università, delle banche e delle aziende per discutere e trovare intese sul tema Industria 4.0: una sfida per le imprese, l’università e la pubblica amministrazione.