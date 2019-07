App per segnalare ciò che non va al Comune: la novità a Castel San Giorgio e Pellezzano

Al via, a Castel San Giorgio, nuovi servizi a disposizione gratuita dei cittadini per favorire il dialogo con l’Ente Locale. Wifi gratuito, linea Voip tra Enti presenti sul territorio e istituti scolastici, una App per permettere ai cittadini di interagire in maniera concreta con i funzionari e i servizi comunali e la valorizzazione della storia locale e dei monumenti presenti sul territorio in chiave turistica. Questa in sintesi la nuova offerta che posiziona il Comune di Castel San Giorgio tra i primi Comuni della Provincia in quanto ad offerta tecnologica gratuita per i propri cittadini.

A Pellezzano

Intanto, anche il gruppo consiliare d’opposizione “Nuova Pellezzano” porta avanti una nuova iniziativa, dotandosi di un proprio numero WhatsApp (388 863 0523): in aggiunta all’indirizzo e-mail, attivato al momento della nascita del gruppo, è un ulteriore strumento per permettere alla cittadinanza di partecipare dinamicamente alla cura e tutela del proprio comune. “Grazie a questo numero, i residenti potranno comunicare in maniera diretta e rapida con noi, per inoltrarci le loro segnalazioni; l’e-mail resta ancora attiva, ma comprendiamo che per molte persone risulta più pratico inviare un messaggio tramite il cellulare, soprattutto per allegare foto e indicazioni precise riguardo il luogo", ha detto il capogruppo Tiziano Sica (Lega). E il consigliere comunale Angelo Avallone (Forza Italia) incalza: “Una volta ricevuta l’informazione, noi provvederemo a risolvere il problema o quantomeno scoprirne le cause e tentare di porvi rimedio.”