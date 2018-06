Appalti truccati alla Provincia di Salerno, concluso il processo Due Torri

Si è concluso con la prescrizione il processo “Due Torri”, relativo agli appalti truccati alla Provincia di Salerno. Come riporta La Città, la sentenza dei giudici della Seconda sezione penale di Salerno è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri.

Le richieste e l'assoluzione

In mattinata, invece, i pm avevano chiesto, nella requisitoria, la condanna dei tre costruttori che facevano parte del “cartello” guidato dai capicordata R.e G. C. di Nocera e dei due dipendenti provinciali. L'accusa aveva chiesto 5 anni e 6 mesi per G.B. e L.D.S., 3 anni e 6 mesi per E.S. Chiesta, inoltre, la condanna dei due funzionari provinciali, F.P.D.L. e R.O. a 3 anni e 6 mesi. Il tribunale, al termine della camera di consiglio, ha assolto i cinque imputati, per via della prescrizione del reato di associazione per delinquere.