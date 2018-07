Un'auto per diversamente abili per Pierluigi: l'appello di mamma Imma riceve risposte

Sta ricevendo numerose risposte, l'appello di Imma Diana, la mamma di Pierluigi, 15enne affetto da DMD, una malattia progressiva che lo costringe da ben 11 anni a muoversi su carrozzella. In tanti, stanno fornendo il loro contributo per l'acquisto di un'auto per diversamente abili, non restando indifferenti dinanzi alla raccolta fondi promossa su Facebook dalla madre del ragazzo.

Anche l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, oltre che molti cittadini, intanto, ha espresso disponibilità per aiutare il giovane salernitano.

Quando nasce un figlio ogni mamma si augura di vederlo crescere, correre e di condurre una vita dignitosa come dovrebbe essere ogni bambino alla sua età...Ma purtroppo avvolte le cose non vanno sempre così come vorremmo e la vita ci mette difronte ad ostacoli che non si riescono a superare da soli. Ed è per questo che vi chiediamo di aiutarci nella nostra battaglia che combattiamo ogni giorno, semplicemente per far vivere a Pierluigi una vita normale, come andare a scuola, fargli fare una semplice passeggiata, per accompagnarlo a mare e cosa piu importate ad accompagnarlo a visite mediche che di solito ci portano lontano da casa, senza fargli pesare il suo disagio. Quindi chiedo a tutti un piccolissimo sforzo per aiutarci ad acquistare un'autovettura per disabili.Uno sforzo da parte di tutti voi per realizzare questo nostro sogno.

Grazie di cuore a tutti.