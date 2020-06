Attacchi di panico e nessuna opportunità: "Mi occorre un lavoro", l'appello di un salernitano

Vivo in condizioni molto disagiate: sono senza padre, ho mia madre di 78 anni che ha gravi problemi di salute, io ho 41 anni e non lavoro perché purtroppo da circa 18 anni sono in cura presso il Centro di Salute Mentale di Salerno, in quanto soffro di attacchi di panico, agorafobia, disturbo di ansia generalizzata, condotta di evitamento sociale, stress psicologico e forte depressione cronica. Mi occorre un impiego compatibile con i miei disagi: faccio appello al Governatore Vincenzo De Luca, al sindaco Vincenzo Napoli e a qualunque imprenditore o datore di lavoro disposto ad aiutarmi.

Lo ha scritto Carlo Minucci, un nostro lettore, salernitano che, da troppo tempo, vive una situazione precaria che necessita di sostegni: "Sono regolarmente iscritto negli Uffici del Collocamento per diversamente abili in quanto invalido civile con percentuale del 74%, ma la richiesta di accompagnamento è stata rifiutata. I farmaci di cui necessito per curarmi sono, per la maggior parte, a pagamento e l'unica entrata economica che ho è l'assegno di invalidità civile pari a 297,14 euro". Minucci, dunque, conta sulla pensione di sua madre pari a 900 euro, di cui 500 euro utili per il pagamento del canone di affitto e i restanti 400 euro per far fronte alle spese per cibo, bollette e per i prodotti per l'igiene personale e della casa. "Fortunatamente vengo aiutato, nei limiti del possibile, dalla Caritas, per avere il pacco alimenti e raramente tramite assistente sociale per quanto riguarda il pagamento di una utenza sola, tanto è vero che tempo fa mi hanno staccato il gas per morosità ed essendo accaduto in pieno inverno abbiamo fronteggiato molte difficoltà, sia per cucinare, ma, soprattutto, per lavarci, non avendo acqua calda".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appello

Il signor Minucci, in conclusione, necessita di un lavoro compatibile con le sue precarie condizioni di salute: "È possibile che nel 2020, nessun personaggio della politica abbia la possibilità di aiutarmi a trovare una soluzione per vivere serenamente e dignitosamente?", si chiede il lettore che, attraverso il suo accorato appello, spera in una rapida risposta da parte di istituzioni o imprenditori in grado di dargli una mano, offrendogli un lavoro.