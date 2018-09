Bimbo con atrofia muscolare spinale: l'appello della mamma a Salvini, Di Maio e Busseti

Sta commuovendo il web, l'appello di Nadia, la mamma di Christian, bimbo di Serre, di sette anni, affetto da atrofia muscolare spinale. Insieme ai genitori e al fratellino, da anni il piccolo lotta contro la malattia, ottenendo nel 2013, dal tribunale di Salerno, l’ok per l’infusione di cellule staminali.

La storia

Come racconta Italia2tv, Nadia e Pasquale si trovano loro a dover difendere il diritto allo studio del piccolo. La madre, in una lettera inviata, tra gli altri, ai Ministri Di Maio e Salvini e a quello dell’istruzione Busseti ha raccontato l’ennesima battaglia che si trovano ad affrontare. "Scuola dell’obbligo e diritto all’istruzione sono per noi due principi contrastanti – scrive la donna – mio figlio non può frequentare assiduamente la scuola, sono maggiori i periodi in cui è impossibilitato che quelli in cui può essere presente. Dovrebbe essere attuato un progetto di istruzione domiciliare, ma quasi mai è stato fatto. E quando lo è stato, lo abbiamo visto realizzato dopo tante lotte che io e mio marito abbiamo combattuto". Il bambino di Serre necessita di un’insegnante che vada a casa. «Viviamo l’inizio di ogni anno con ansia – aggiunge la madre di Christian – poichè l’insegnante o il dirigente potrebbe non dare la disponibilità a far partire il piano di istruzione domiciliare. Attendo un suo riscontro sperando che non è questa l’Italia in cui viviamo e in cui vivono le fasce deboli, maltrattate e messe da parte come spazzatura", ha concluso.