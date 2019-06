"Ci stanno sfrattando e rischiamo di perdere i bimbi": il Comune di Eboli aiuta la famiglia in difficoltà

Sotto sfratto esecutivo e, di conseguenza, destinari di un possibile allontanamento dei figli: è il caso di due genitori di Eboli che hanno lanciato il loro appello di aiuto attraverso i social e i media. Il Comune di Eboli, dunque, è intervenuto con tempestività, indicando le forme di un aiuto più strutturato e fornendo sostegno concreto.

"In una situazione drammatica, come quella che investe una famiglia ebolitana in condizioni di indigenza, occorrerebbe una comunicazione attenta, per evitare di lanciare accuse false, perdendo di vista il da farsi. Il Comune tratta non meno di 3-4 sfratti esecutivi al mese, nel silenzio e senza ingiusto clamore, per salvaguardare privacy e dignità delle persone. Abbiamo realizzato un fondo di garanzia per sostenere famiglie che devono versare caparre per potere accedere ad abitazioni private, se ne hanno possibilità.

Per l’assegnazione degli alloggi pubblici, invece, c’è un solo criterio, oggettivo, previsto per legge e che fa riferimento alla graduatoria per l’assegnazione delle case popolari. Chi si ritrova negli alloggi popolari ne ha diritto, nel rispetto delle leggi, non come è accaduto negli anni passati"