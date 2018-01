Un lavoro per portare avanti la famiglia: l'appello di un giovane salernitano

E' in gravi difficoltà economiche, un nostro lettore, che scrive alla nostra redazione per lanciare un appello di aiuto. Il giovane salernitano di 20 anni, cerca qualsiasi lavoro per mandare avanti la famiglia, da quando suo padre ha perso il lavoro. "Andrebbe bene qualunque cosa: potrei imparare a diventare un panettiere, un addetto al lavaggio di auto: non chiedo 1000 euro al mese, ma solo un lavoro", scrive il ragazzo.

L'appello

Chiunque potesse offrirgli una opportunità, può commentare il post dell'articolo sulla nostra pagina Facebook e verrà contattato tramite chat privata direttamente dal 20enne che preferisce mantenere l'anonimato.