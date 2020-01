Chiusura degli Uffici dell'Anagrafe a Salerno, l'appello dei consiglieri comunali

Chiedono la riapertura degli Uffici dell'Anagrafe, i consiglieri comunali Ciro Russomando di Attiva Salerno, Roberto Celano capogruppo di Forza Italia e Pietro Stasi capogruppo di Moderati per Salerno, facendosi portavoce dei disagi riscontrati dai cittadini.

L'appello

I consiglieri, infatti, hanno scritto al sindaco Vincenzo Napoli per chiedere la riattivazione degli uffici attualmente chiusi, pare, per mancanza di personale, come riporta Le Cronache. L'auspicio è che gli sportelli possano tornare a funzionare, senza costringere i salernitani a recarsi a Palazzo di Città, usufruendo, quindi, delle sedi distaccate nelle proprie zone di residenza.