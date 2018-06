Usa i conti dei condomini per interessi personali: nei guai amministratore salernitano

Appropriazione indebita: questa l'accusa per un amministratore di condominio citato in giudizio per aver usato i conti dei suoi vicini per i suoi interessi.

Le indagini

L’uomo, S.V., avvocato salernitano con i suoi movimenti di denaro, aveva racimolato circa 12mila euro. Gli ammanchi, però, non sono sfuggiti ad alcuni proprietari degli immobili, i quali hanno denunciato tutto alla Procura della Repubblica. Il sostituto procuratore Roberto Penna, insieme alla Guardia di Finanza, è riuscito a scoprire i prelievi non autorizzati: ora l'amministratore è finito nei guai.